Facebook обновил вкладку «Проверка конфиденциальности», запущенную в 2014 году.

В новой версии содержатся четыре раздела, с помощью которых пользователи могут улучшить защиту своего аккаунта и следить за тем, кто видит их публикации и как используется их информация.

Эти разделы включают следующие:

Кто может видеть ваши публикации:

Как обезопасить аккаунт:

Как люди могут находить вас на Facebook:

Ваши настройки данных на Facebook:

Чтобы перейти к проверке конфиденциальности, нужно нажать на значок в виде кружка со знаком вопроса в правом верхнем углу любой страницы на Facebook. Подробнее об этом инструменте можно узнать в Справке.