Facebook обновил вкладку «Проверка конфиденциальности»

Анна Бондарь -
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Facebook обновил вкладку «Проверка конфиденциальности», запущенную в 2014 году.

В новой версии содержатся четыре раздела, с помощью которых пользователи могут улучшить защиту своего аккаунта и следить за тем, кто видит их публикации и как используется их информация.

Эти разделы включают следующие:

  • Кто может видеть ваши публикации:
  • Как обезопасить аккаунт:
  • Как люди могут находить вас на Facebook:
  • Ваши настройки данных на Facebook:

Чтобы перейти к проверке конфиденциальности, нужно нажать на значок в виде кружка со знаком вопроса в правом верхнем углу любой страницы на Facebook. Подробнее об этом инструменте можно узнать в Справке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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