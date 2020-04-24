Facebook убрал «псевдонауку» из категорий для таргетинга

На этой неделе Facebook удалил «псевдонауку» из категорий для таргетинга рекламы. Это произошло после публикации результатов расследования Markup.
Несмотря на активную борьбу компании с дезинформацией, эта категория годами была доступна для рекламодателей.
Согласно Markup, интерес к «псевдонауке» проявляли 78 млн пользователей.
«Мы удалили этот вариант таргетинга, чтобы предотвратить возможные злоупотребления в рекламных объявлениях», — заявил представитель Facebook в комментарии The Verge.
Напомним, что в последние месяцы Facebook запустил ряд инициатив для борьбы с дезинформацией на тему COVID-19.
Так, соцсеть добавила в новостную ленту информационный центр с проверенной информацией о коронавирусе и начал оповещать тех пользователей, которые взаимодействовали с фейками о COVID.
Прокомментировать