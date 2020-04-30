Facebook увеличил выручку на 17% в первом квартале 2020 года

Компания Facebook представила финансовые результаты за первый квартал 2020 года.

Как и Google, Facebook наблюдал значительное снижение доходов от рекламы в марте. При этом апрель принёс признаки зарождающейся стабильности.

«После первоначального резкого снижения доходов от рекламы в марте в первые три недели апреля мы увидели признаки стабильности, когда доходы от рекламы были примерно на том же уровне, что и годом ранее», — говорится в отчёте компании.

Этого оказалось достаточно, чтобы акции Facebook на послебиржевых торгах выросли более чем на 10%:

Несмотря на снижение доходов от рекламы, квартальная выручка компании превысила ожидания аналитиков Уолл-стрит.

При этом стоит отметить, что аналитики понизили свои прогнозы в связи с пандемией. Однако в настоящее время любые положительные новости воспринимаются с энтузиазмом и надеждой на быстрое восстановление рынка после окончания карантина.

По итогам первого квартала выручка Facebook составила $17,7 млрд, показав рост на 17% в сравнении год к году. Аналитики ожидали выручку на уровне $17,4 млрд.

Другие ключевые показатели Facebook:

Дневная активная аудитория: 1,73 млрд (+11% в годовом сравнении)

Месячная активная аудитория: 2,6 млрд (+10%)

Доля рекламы в общей выручке: 98%

Количество персонала: 48 268 (+28%)

В связи с нестабильностью на рекламном рынке компания заявила, что не будет предоставлять прогноз по выручке на этот год.