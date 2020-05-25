Facebook Messenger начнёт предупреждать о возможных мошенниках

Facebook представил новые оповещения безопасности в Messenger. Они будут показываться в тех случаях, когда системы приложения обнаружат признаки подозрительной активности.

Новые оповещения призваны защитить пользователей от мошенников и других злоумышленников. Они также содержат советы о том, как определить скамеров и ограничить опасные контакты.

Facebook начал запуск этой функции на Android в марте, а на этой неделе также внедрит её в приложение Messenger для iOS.

Новая функция работает на основе алгоритмов машинного обучения, которые анализируют поведенческие сигналы, такие как массовая отправка запросов на общение пользователям младше 18 лет.

Разработчики также отметили, что продолжают работать над полным переводом Messenger на end-to-end шифрование.