Акции Facebook упали на 8% на фоне снижения темпов роста выручки

Facebook огласил финансовые результаты за четвёртый квартал 2019 года и год в целом.

Итоговые показатели компании превысили ожидания аналитиков, однако замедление темпов роста выручки привело к снижению стоимости акций почти на 8%.

Согласно отчёту, квартальная выручка Facebook достигла $21,08 млрд, показав рост на 25% в годовом сравнении. Это минимальный показатель по итогам четвёртого квартала за всю историю компании. Прибыль из расчёта на одну акцию составила $2,56.

Годовая выручка Facebook достигла $70,697 млрд, показав рост на 27% в годовом сравнении. Чистая прибыль сократилась на 16% — с $22,112 млрд в 2018 году до $18,48 млрд в 2019. Прибыль из расчёта на одну акцию составила $6,43.

Выручка от рекламы в 2019 году превысила $69,65 млрд (+27% в годовом сравнении).

Ежемесячная аудитория соцсети на конец 2019 года достигла 2,5 млрд пользователей, что на 2% больше, чем в III квартале. Дневная аудитория Facebook превысила 1,66 млрд (+2,4%).

Во время конференц-звонка для аналитиков финансовый директор Facebook Дэвид Венер (David Wehner) заявил, что компания ожидает дальнейшего замедления темпов роста выручки в первом квартале 2020 года. Среди причин он назвал достижение бизнесом зрелости, влияние глобального регулирования в области конфиденциальности, а также растущую озабоченность в отношении рекламного таргетинга.