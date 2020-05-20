Facebook представил новый сервис для создания онлайн-магазинов в FB и Instagram

Facebook объявил о запуске Shops – нового бесплатного сервиса, который позволит компаниям продавать товары напрямую покупателям в приложениях, принадлежащих FB.

С помощью Shops компании смогут добавлять товары на свои страницы в Facebook и Instagram, а также в Stories и рекламные объявления.

В будущем Facebook также позволит предпринимателям продавать товары через чаты в WhatsApp, Messenger и Instagram Direct.

Они также смогут помечать товары во время прямых трансляций в Facebook и Instagram. По клику на ярлык пользователи попадут на страницу оформления заказа.

Раньше Facebook уже позволял компаниям добавлять товары в соцсеть и Instagram. Отличие Facebook Shops состоит в том, что новый сервис даёт возможность загружать каталоги один раз, чтобы сделать их доступными в разных приложениях.

Во время прямой трансляции, которая прошла вчера, глава Facebook Марк Цукерберг подробнее рассказал о новой функциональности и отметил, что принимал участие в её разработке.

Трансляция была посвящена тому, как Facebook помогает малому бизнесу пережить глобальный кризис, вызванный пандемией COVID-19.

По словам Цукерберга, подавляющее большинство из 8 млн рекламодателей Facebook – это представители малого бизнеса.

В компании ожидают, что в долгосрочной перспективе Shops и другие e-commerce продукты Facebook помогут увеличить продажи рекламы.

Цукерберг также рассказал, что компания сотрудничает с Shopify, BigCommerce и другими партнёрами, чтобы поддержать малый бизнес.

Запуск Facebook Shops был начат 19 мая, но сервис пока будет доступен в ограниченном масштабе. Более широкий запуск состоится в ближайшие месяцы.

«Мы надеемся, что эти инструменты облегчат то давление, с которым малый бизнес сталкивается сегодня, и помогут компаниям всех размеров подготовиться к будущему», — отметили в Facebook.