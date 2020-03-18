Facebook поддержит малый бизнес по всему миру в условиях спада экономики

Facebook объявил, что выделит $100 млн в денежных грантах и кредитах на рекламу для 30 тысяч предприятий малого бизнеса в 30+ странах мира, чтобы сгладить негативное влияние вспышки коронавируса на экономику.

Большинство предпринимателей получат денежные гранты. Позже Facebook опубликует более подробную информацию о том, какие предприятия могут претендовать на эту помощь.

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) отметила, что спад экономики влечёт за собой серьёзные риски для малого бизнеса, и компания хочет помочь предпринимателям пережить этот сложный период.

Владельцы бизнеса смогут использовать выделенные денежные средства для оплаты аренды, покрытия операционных расходов и размещения рекламы в Facebook.