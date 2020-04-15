Facebook разработал готовые шаблоны для публикаций в период эпидемии

Facebook предложил компаниям готовые шаблоны, которые они могут использовать для публикаций на тему изменений, связанных с COVID-19. Эта инициатива призвана помочь предпринимателям оставаться на связи с клиентами.

С помощью шаблонов компании могут:

Информировать клиентов о том, что они продолжают принимать заказы.

Побуждать клиентов покупать онлайн.

Просить у аудитории поддержки.

Делиться ссылками на покупку подарочных сертификатов.

Выражать благодарность своим клиентам.

Скачать шаблоны, в том числе на русском языке, можно по ссылке.