Facebook разработал готовые шаблоны для публикаций в период эпидемии

Анна Бондарь -
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Facebook предложил компаниям готовые шаблоны, которые они могут использовать для публикаций на тему изменений, связанных с COVID-19. Эта инициатива призвана помочь предпринимателям оставаться на связи с клиентами.

С помощью шаблонов компании могут:

  • Информировать клиентов о том, что они продолжают принимать заказы.
  • Побуждать клиентов покупать онлайн.
  • Просить у аудитории поддержки.
  • Делиться ссылками на покупку подарочных сертификатов.
  • Выражать благодарность своим клиентам.

Скачать шаблоны, в том числе на русском языке, можно по ссылке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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