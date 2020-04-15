Facebook разработал готовые шаблоны для публикаций в период эпидемии

Facebook предложил компаниям готовые шаблоны, которые они могут использовать для публикаций на тему изменений, связанных с COVID-19. Эта инициатива призвана помочь предпринимателям оставаться на связи с клиентами.
С помощью шаблонов компании могут:
- Информировать клиентов о том, что они продолжают принимать заказы.
- Побуждать клиентов покупать онлайн.
- Просить у аудитории поддержки.
- Делиться ссылками на покупку подарочных сертификатов.
- Выражать благодарность своим клиентам.
Скачать шаблоны, в том числе на русском языке, можно по ссылке.
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