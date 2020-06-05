Facebook запустил инструмент для переноса фото и видео в другие сервисы по всему миру

Facebook объявил, что новый инструмент для переноса фото и видео из соцсети в другие сервисы, стал доступен по всему миру.

Изначально он был запущен в США и Канаде, а теперь воспользоваться им могут все пользователи Facebook.

Для этого нужно перейти в настройки и выбрать пункт «Ваша информация на Facebook», а затем – «Перенести копию ваших фото и видео в другой сервис»:

После этого сервис попросит ещё раз ввести пароль:

В выпадающем меню нужно будет выбрать Google Фото (на данный момент доступен только этот вариант, но в будущем список будет расширен) и подтвердить перенос.

Согласно Facebook, этот процесс полностью безопасен и любые утечки данных во время него исключены.

Напомним, что тестирование нового инструмента было начато в конце прошлого года в Ирландии.