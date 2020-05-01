Facebook запускает инструмент для переноса фото и видео в Google Photos

Facebook объявил о запуске нового инструмента, с помощью которого пользователи смогут легко переносить фото и видео из соцсети в Google Photos и другие сервисы.

На данный момент этот инструмент запускается в США и Канаде. Тестирование было начато в конце прошлого года в Ирландии.

Новая функция будет доступна в настройках. Перед переносом файлов нужно будет подключить к профилю учётную запись Google.

В других странах Facebook планирует запустить новый инструмент в ближайшие «пару месяцев».

После глобального запуска пользователи смогут переносить свои файлы не только в Google Photos, но и в другие сервисы, которые принимают участие в проекте Data Transfer Program.

Ранее сообщалось, что для всех пользователей эта функциональность станет доступна в первой половине 2020 года.