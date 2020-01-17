Facebook не будет запускать рекламу во всём приложении WhatsApp

Facebook решил отказаться от своих планов по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По данным издания, команда, которая работала над запуском рекламы в приложении, уже расформирована, а её наработки удалены из кода мессенджера.
При этом Facebook всё ещё планирует интегрировать рекламу в раздел WhatsApp Stories («статус»), но в основной части приложения её не будет.
Вместо запуска рекламы WhatsApp сосредоточится на функциях для бизнеса, чтобы облегчить компаниям общение с клиентами и помочь им организовать эти контакты.
Напомним, ранее Facebook заявил, что планирует добавить рекламу на вкладку «Статус» в приложении WhatsApp в 2020 году.
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