Facebook не будет запускать рекламу во всём приложении WhatsApp

Но она будет добавлена на вкладку "Статус"

Facebook решил отказаться от своих планов по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, команда, которая работала над запуском рекламы в приложении, уже расформирована, а её наработки удалены из кода мессенджера.

При этом Facebook всё ещё планирует интегрировать рекламу в раздел WhatsApp Stories («статус»), но в основной части приложения её не будет.

Вместо запуска рекламы WhatsApp сосредоточится на функциях для бизнеса, чтобы облегчить компаниям общение с клиентами и помочь им организовать эти контакты.

Напомним, ранее Facebook заявил, что планирует добавить рекламу на вкладку «Статус» в приложении WhatsApp в 2020 году.