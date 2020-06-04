Google внёс изменение в работу избранных сниппетов

Анна Бондарь -
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Google обновил функциональность избранных сниппетов (featured snippets). Теперь по клику на на выделенное описание, пользователь перейдёт к тексту на исходной странице, извлечённому для этого описания.

Это происходит автоматически и не требует никакой специальной разметки.

Раньше эта функция работала только для избранных сниппетов, создаваемых из AMP-контента. На прошлой неделе она также была запущена для HTML-страниц.

Информация о новом принципе работы выделенных описаний уже добавлена в соответствующую справочную статью.

ИСТОЧНИКSearch Engine Land
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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