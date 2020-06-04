Google внёс изменение в работу избранных сниппетов

Google обновил функциональность избранных сниппетов (featured snippets). Теперь по клику на на выделенное описание, пользователь перейдёт к тексту на исходной странице, извлечённому для этого описания.
Это происходит автоматически и не требует никакой специальной разметки.
Раньше эта функция работала только для избранных сниппетов, создаваемых из AMP-контента. На прошлой неделе она также была запущена для HTML-страниц.
Информация о новом принципе работы выделенных описаний уже добавлена в соответствующую справочную статью.
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