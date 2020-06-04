Google внёс изменение в работу избранных сниппетов

Google обновил функциональность избранных сниппетов (featured snippets). Теперь по клику на на выделенное описание, пользователь перейдёт к тексту на исходной странице, извлечённому для этого описания.

Это происходит автоматически и не требует никакой специальной разметки.

Раньше эта функция работала только для избранных сниппетов, создаваемых из AMP-контента. На прошлой неделе она также была запущена для HTML-страниц.

We've done this regularly with AMP pages since December 2018. We tested with HTML pages last year, as noted. We now do it regularly HTML pages, since last week. More info here: https://t.co/z0AP78h1qH — Danny Sullivan (@dannysullivan) June 3, 2020

Информация о новом принципе работы выделенных описаний уже добавлена в соответствующую справочную статью.