Google больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на 1-й странице

Google объявил, что сайты, которые попадают в блок с ответом (featured snippet или избранный сниппет), больше не будут дублироваться на первой странице результатов поиска. Теперь они будут показываться на второй странице.

If a web page listing is elevated into the featured snippet position, we no longer repeat the listing in the search results. This declutters the results & helps users locate relevant information more easily. Featured snippets count as one of the ten web page listings we show. — Danny Sullivan (@dannysullivan) January 22, 2020

Это изменение было запущено по всему миру вчера, 22 января.

Для владельцев тех сайтов, из контента которых Google формирует избранные сниппеты, это означает, что их URL теперь будет появляться на первой странице только один раз. Ранее он отображался дважды: в блоке с ответом и в основной выдаче.

Согласно Google, это изменение позволит упорядочить выдачу и облегчит пользователям нахождение нужных результатов. При этом избранные сниппеты будут включаться в число топ-10 результатов, отображаемых на первой странице.

Напомним, что Google начал тестировать данное изменение в ноябре.