Google ответил на частые вопросы об изменениях в работе Featured Snippets

На прошлой неделе Google объявил, что больше не будет дублировать те URL, которые отображаются в блоках с ответами (featured snippets или избранные сниппеты) на первой странице выдачи. В комментариях к посту на эту тему в Twitter сотрудник поиска Дэнни Салливан поделился более подробной информацией по этому изменению.

Он опубликовал своего рода FAQ, который включает 7 пунктов:

Изменение в работе избранных сниппетов было названо дедупликацией; Обновление было запущено в глобальном масштабе; Оно не повлияло на избранные сниппеты с видео; Изменение пока не повлияло на тот вариант featured snippets, который напоминает панель знаний, но начнёт влиять на него позже (в ближайшие дни). Дедупликация не повлияла на блоки «Главные новости» и «Interesting Finds». Смещение дублированного URL на вторую страницу поисковой выдачи – это, скорее, баг, а не запланированное изменение. Если URL-адреса, которые показываются в избранных сниппетах, также ранжируются на второй странице, то эти результаты могут быть удалены. Обновление не повлияет на данные отчёта об эффективности в Search Console.

For those asking, this causes no change in Search Console performance reports. We only log the topmost appearance of a URL as its position. Featured snippets were already counted, duplicate appearances were not. See also: https://t.co/7nR7CfWd2S — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 23, 2020

Дэнни Салливан также ответил на вопрос о том, вернётся ли сайт на ранее занимаемые «высокие позиции» в органической выдаче, если потеряет избранный сниппет.

По его словам, для попадания в featured snippets сайт должен ранжироваться в топе выдачи. Соответственно, он вполне может вернуться на эти позиции после выпадения из блока с ответом.

I would expect so. To be a featured snippet, you had to rank in the top results. Then we elevated. And now we deduplicate. If you don't get featured, deduplication ends. — Danny Sullivan (@dannysullivan) January 22, 2020

Напомним, что Google начал тестировать данное изменение в ноябре.