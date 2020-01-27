Google ответил на частые вопросы об изменениях в работе Featured Snippets

На прошлой неделе Google объявил, что больше не будет дублировать те URL, которые отображаются в блоках с ответами (featured snippets или избранные сниппеты) на первой странице выдачи. В комментариях к посту на эту тему в Twitter сотрудник поиска Дэнни Салливан поделился более подробной информацией по этому изменению.
Он опубликовал своего рода FAQ, который включает 7 пунктов:
- Изменение в работе избранных сниппетов было названо дедупликацией;
- Обновление было запущено в глобальном масштабе;
- Оно не повлияло на избранные сниппеты с видео;
- Изменение пока не повлияло на тот вариант featured snippets, который напоминает панель знаний, но начнёт влиять на него позже (в ближайшие дни).
- Дедупликация не повлияла на блоки «Главные новости» и «Interesting Finds».
- Смещение дублированного URL на вторую страницу поисковой выдачи – это, скорее, баг, а не запланированное изменение. Если URL-адреса, которые показываются в избранных сниппетах, также ранжируются на второй странице, то эти результаты могут быть удалены.
- Обновление не повлияет на данные отчёта об эффективности в Search Console.
Дэнни Салливан также ответил на вопрос о том, вернётся ли сайт на ранее занимаемые «высокие позиции» в органической выдаче, если потеряет избранный сниппет.
По его словам, для попадания в featured snippets сайт должен ранжироваться в топе выдачи. Соответственно, он вполне может вернуться на эти позиции после выпадения из блока с ответом.
Напомним, что Google начал тестировать данное изменение в ноябре.
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