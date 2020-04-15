Отказ от Featured Snippets привёл к падению трафика на 12% — эксперимент Moz

В январе Google отменил дублирование ссылок из блоков с ответами (Featured Snippets) в основной выдаче. Отдельные эксперты считают, что получение избранных сниппетов после этого изменения может приводить к уменьшению трафика на сайт.

В Moz решили проверить эти предположения путём эксперимента. Для этого было проведено сплит-тестирование на постах в блоге компании.

Эксперимент

Авторы исследования определили те страницы, которые получают избранные сниппеты, и применили к ним атрибут data-nosnippet.

Рабочая гипотеза заключалась в том, что данные страницы потеряют избранные сниппеты и вернутся в основную выдачу. Также были мнения, что это может негативно отразиться на трафике.

Также исследователи хотели выяснить, вернут ли страницы избранные сниппеты после удаления атрибута data-nosnippet.

На примере ниже страницы потеряли избранные сниппеты практически мгновенно.

Ещё один пример – после запуска эксперимента избранный сниппет по запросу [best free seo tools] получила компания Backlinko, а Moz вернулся в топ основной выдачи.

Результаты

После добавления атрибута data-nosnippet тестовые страницы (variant URLs) быстро потеряли избранные сниппеты. Как это отразилось на трафике?

Предполагалось, что страницы будут получать больше переходов из основной выдачи. В итоге оказалось, что по факту их трафик заметно сократился.

В целом трафик по всем этим страницам после потери избранных сниппетов упал на 12% (при доверительном интервале в 95%).

Итоги эксперимента

Эксперимент показал, что добавление атрибута data-nosnippet и потеря избранных сниппетов негативно отразились на трафике страниц.

В данном эксперименте получение избранного сниппета при отсутствии ранжирования в топе поисковой выдачи было более ценным для этих страниц с точки зрения кликов, чем отсутствие избранного сниппета при ранжировании в топе выдачи.

После окончания эксперимента и удаления атрибута data-nosnippet по некоторым страницам избранные сниппеты были возвращены в течение дня, а по другим – утеряны в пользу других ресурсов. В отдельных случаях — навсегда.

Основные выводы:

Атрибут nosnippet помогает быстро заблокировать использование контента сайта для формирования избранных сниппетов.

В рамках эксперимента потеря трафика по всем страницам, которые лишились избранных сниппетов, составила 12%.

После окончания эксперимента часть избранных сниппетов была утеряна в пользу других сайтов.

В конечном итоге авторы эксперимента пришли к выводу, что для подавляющего большинства владельцев сайтов получение избранных сниппетов по-прежнему остаётся разумной стратегией.

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