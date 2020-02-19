Facebook тестирует новый вариант новостной ленты с вкладками-фильтрами

Анна Бондарь -
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Facebook проводит внутреннее тестирование нового варианта новостной ленты на мобильных устройствах. Об этом сообщает TechCrunch.

Прототип новой ленты был обнаружен в коде Facebook для Android известной исследовательницей приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

В новой версии ленты есть возможность сортировать публикации по следующим параметрам:

  • Популярные новости (стандартный вариант новостной ленты на данный момент);
  • Новейшее (вариант, который можно выбрать в настройках);
  • Просмотренные публикации (эта функция сейчас доступна только на десктопах по ссылке: facebook.com/seen).

Для этого были добавлены соответствующие вкладки, а также меню с фильтрами.

Представитель Facebook в комментарии TechCrunch заявил, что компания рассматривает вопрос расширения тестирования, но пока эти настройки доступны только для сотрудников.

Facebook также опубликовал сообщение о новом тесте в Twitter:

На данный момент в компании хотят посмотреть, будет ли новый вариант более удобным для пользователей.

Напомним, что ранее в этом месяце Instagram запустил обновление, в результате которого пользователи теперь могут видеть, с какими подписками они взаимодействуют чаще, а с какими – реже.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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