Facebook тестирует новый вариант новостной ленты с вкладками-фильтрами

Facebook проводит внутреннее тестирование нового варианта новостной ленты на мобильных устройствах. Об этом сообщает TechCrunch.

Прототип новой ленты был обнаружен в коде Facebook для Android известной исследовательницей приложений Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong).

В новой версии ленты есть возможность сортировать публикации по следующим параметрам:

Популярные новости (стандартный вариант новостной ленты на данный момент);

(стандартный вариант новостной ленты на данный момент); Новейшее (вариант, который можно выбрать в настройках);

(вариант, который можно выбрать в настройках); Просмотренные публикации (эта функция сейчас доступна только на десктопах по ссылке: facebook.com/seen).

Для этого были добавлены соответствующие вкладки, а также меню с фильтрами.

Представитель Facebook в комментарии TechCrunch заявил, что компания рассматривает вопрос расширения тестирования, но пока эти настройки доступны только для сотрудников.

Facebook также опубликовал сообщение о новом тесте в Twitter:

You can already view your Facebook News Feed chronologically. The screenshot below is how we’re testing ways to make it easier to find, as well as sort by, posts you’ve already seen. https://t.co/T0uPZ2KDzp — Alexandru Voica (@alexvoica) February 18, 2020

На данный момент в компании хотят посмотреть, будет ли новый вариант более удобным для пользователей.

Напомним, что ранее в этом месяце Instagram запустил обновление, в результате которого пользователи теперь могут видеть, с какими подписками они взаимодействуют чаще, а с какими – реже.