Лига безопасного интернета зафиксировала в апреле около 4 тыс. фейков о COVID-19

Оксана Мамчуева -
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Лига безопасного интернета зафиксировала в апреле 3 701 фейковое сообщение о ситуации с распространением в России новой коронавирусной инфекции. 

Как сообщила директор организации Екатерина Мизулина, активистами организации были поданы соответствующие жалобы в администрации социальных сетей и мессенджеров. Ряд материалов был передан в правоохранительные органы. Порядка 13% такой информации было удалено или заблокировано.

По словам Мизулиной, больше всего фейков было распространено в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской области, республиках Крым и Татарстан, ряде регионов Северного Кавказа. 

«Достаточно сложно зачастую установить изначальный источник распространения информации, но сейчас очень активно подключились к этой работе социальные сети, кроме YouTube, — отметила она. — Могу прямо сказать, что YouTube абсолютно бездействует в этом направлении. Очень активно подключилось руководство администрации мессенджеров».

По факту распространения ложной информации о коронавирусе было возбуждено более десяти уголовных дел. При этом авторы ряда фейков не находятся на территории РФ, поэтому их авторов будет достаточно сложно привлечь к ответственности.

Напомним, в конце марта российский Следственный комитет создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе. А  накануне этого об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией интернет-ресурсы предупреждал Роскомнадзор. 

ИСТОЧНИКТАСС
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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