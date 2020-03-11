ХI Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» приглашает к участию

До окончания приема заявок на участие в фестивале остается несколько недель

Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» ежегодно проводится с 2010 года с целью выявления и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов рунета, направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество.

Цели фестиваля — способствовать раскрытию и практическому применению возможностей и ресурсов интернета для преодоления информационно-коммуникативных барьеров, вызванных нарушениями функций здоровья, создавать комфортную информационную среду для раскрытия творческих потенциалов участников фестиваля.

Для участия в фестивале приглашаются авторы, создатели сайтов, интернет-ресурсов, опубликованных на русском языке и направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции инвалидов в общество. Заявки могут подать как физические, так и юридические лица. Регистрация работ осуществляется на бесплатной основе. Место жительства, юридический адрес и гражданство заявителей, а также доменная зона, в которой зарегистрирован сайт (интернет-ресурс), значения не имеют.

Прием заявок осуществляется до 3 апреля в следующих номинациях:

«Вместе мы сможем больше» — сайты Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов;

— сайты Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов; «Дорога в жизнь» — сайты о профориентации, профессиональном обучении, повышении квалификации, трудоустройстве людей с инвалидностью;

— сайты о профориентации, профессиональном обучении, повышении квалификации, трудоустройстве людей с инвалидностью; «Спорт равных возможностей» — сайты, посвященные спорту инвалидов, и сайты спортивных клубов;

— сайты, посвященные спорту инвалидов, и сайты спортивных клубов; «Говорить и показывать» — видео-каналы, видео-блоги;

— видео-каналы, видео-блоги; «Открытие года» — сайты, впервые принимающие участие в фестивале;

— сайты, впервые принимающие участие в фестивале; «Дети как дети» — сайты, посвященные образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью;

— сайты, посвященные образованию, социальной и медицинской реабилитации детей с инвалидностью; «Радуга жизни» — страницы в социальных сетях, каналы в мессенджерах;

— страницы в социальных сетях, каналы в мессенджерах; «Творческая мастерская» -сайты, рассказывающие о творческих успехах людей с инвалидностью.

Подать заявку на участие

Экспертное жюри будет оценивать социальную и общественную значимость ресурса, творческий и оригинальный подход к подаче материала, толерантность в отношении людей с инвалидностью, влияние интернет-ресурса на целевую аудиторию, дизайн, «юзабилити» и доступность сайта (интернет-ресурса), содержание и интерактивность сайта (интернет-ресурса), частоту обновления контента сайта (интернет-ресурса), посещаемость сайта, а для страниц/групп в социальных сетях — количество активных участников и количество подписчиков.

По результатам экспертной оценки работ участников в начале июня в Москве состоится торжественное награждение победителей и лауреатов Фестиваля ценными призами.

Организаторами фестиваля являются: Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и Всероссийское общество инвалидов.