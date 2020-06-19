В Google объяснили, почему полевые данные более надёжные, чем лабораторные

Ранее в этом месяце сотрудник Google Мартин Сплитт (Martin Splitt) объяснил, в чём разница между лабораторными (lab data) и полевыми данными (field data), которые используются в инструментах для вебмастеров.

По словам Сплитта, полевые данные более надёжные, поскольку они являются индикатором того, как реальные пользователи взаимодействуют с сайтом.

Он рассказал об этом в ответ на вопрос о том, в чём разница между этими видами данными в контексте измерения скорости страницы.

«Полевые данные поступают от реальных пользователей, тогда как лабораторные – от довольно мощной машины с, вероятно, хорошим интернетом из какой-то точки мира. Поэтому вы можете видеть разные результаты», — сказал Сплитт.

Далее он привёл гипотетический пример проверки сайта с помощью инструмента, который использует лабораторные данные из той страны, где находится сервер сайта.

В данном примере лабораторные данные могут показать, что сайт загружается довольно быстро. Это потому, что он размещён в той же стране, где проводится проверка, поэтому время, необходимое для отправки данных, будет минимальным.

Допустим, в этой стране у большинства пользователей есть доступ к высокоскоростному интернету. Это ещё больше повысит скорость сайта, измеряемую на основе лабораторных данных.

Однако в реальности, если пользователи находятся в другой стране, то этот показатель будет более низким. Ещё ниже он будет, если в этой стране нет широкого доступа к высокоскоростному интернету.

Лабораторные данные измеряются с помощью контролируемого теста в идеальных условиях, тогда как полевые данные – в соответствии с тем, как реальные пользователи взаимодействуют с сайтом в разных условиях.

И это основное различие между ними.

Прослушать вопрос к Сплитту и его ответ на него можно на видео ниже: