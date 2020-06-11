Платформа веб-аналитики Finteza получила усовершенствованный детектор ботов

Разработчики Finteza реализовали новое технологичное решение для оценки качества трафика и выслеживания ботов. Теперь любой владелец сайта сможет защититься от недобросовестных поставщиков трафика.

Комплексная оценка трафика проводится системой в несколько этапов:

1. Оценка технических параметров заходов и выделение по формальным признакам 12 видов грязного трафика: проверка операционных систем, браузеров, IP-адресов, разрешения экрана и прочее. Вывод результатов на странице «Качество» (Quality):

Графики и диаграммы покажут, к какой группе относятся боты на анализируемом сайте: рассылают спам, пытаются подбирать пароли или занимаются чем-то еще. Особое внимание стоит обратить на пункт Referrer mismatch: spoofing — сюда попадает трафик, который пытается подделать свой источник.

2. Оценка поведения посетителей на сайте, идентификация ботов. Определение сложности последних. Вывод общей картины по ботам в разделе «Оценка ботов» (Bot score):

Если появляются проблемы с ботами, ярко-зеленый трафик будет падать, а остальные — расти. Finteza передает данные в режиме реального времени, чтобы владельцы сайтов могли оперативно исправить положение.

«Каждого посетителя мы проверяем по множеству параметров, которые прямо или косвенно помогают его идентифицировать. Не будем раскрывать все карты, но смотрим, например:

пытаются ли нас обмануть движения мышки или прикосновения к экрану,

какое «железо» работает у пользователя, какие показания выдает,

правдоподобное ли время между действиями пользователя,

И еще более 20 других «симптомов». За каждое несоответствие пользователь получает штрафные баллы: чем очевиднее нарушение — тем больше баллов. В итоге баллы складываются в общую оценку, которую пользователь Finteza видит на экране», — поясняют разработчики.

Подробней о возможностях детектора ботов от Finteza можно прочитать здесь.



Напомним, в конце апреля в Finteza появился раздел e-Commerce, позволяющий контролировать множество аспектов системы продаж для проектов в сфере электронной торговли. С помощью новых инструментов можно строить отчеты на основе 8 типов событий и 30 дополнительных параметров по отдельным товарам или покупательским корзинам.