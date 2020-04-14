Finteza упрощает работу с воронками конверсий

В системе веб-аналитики Finteza появилась система каталогов для воронок. Теперь найти нужную воронку стало гораздо проще.

Любой, кто постоянно отслеживает конверсии, рано или поздно сталкивается с тем, что список воронок становится длинным и неудобным. Чтобы сохранить порядок, можно удалять воронки. Но как правило, все они когда-нибудь еще понадобятся — а значит, придется создавать их каждый раз заново.

Система каталогов решает эту проблему, позволяя создавать разделы с любыми названиями и группировать воронки в удобном порядке.

Чтобы создать раздел, нужно ввести название наверху списка и нажать галочку — раздел появится строкой ниже.

Новые воронки по умолчанию попадают в раздел Unsorted. Чтобы перенести воронку в другое место — достаточно просто перетащить ее мышкой.

Напомним, система веб-аналитики Finteza была представлена публике в ноябре 2018 года. От других аналитических приложений Finteza выгодно отличается отсутствием семплирования данных, realtime-визуализацией данных и автоматической оценкой качества трафика.

В ноябре прошлого года в Finteza появились перфоманс-метрики по загрузке всех страниц сайта. Пользователям системы стала доступна полная информация по типам подгружаемых ресурсов.

