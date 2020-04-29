В Finteza появился раздел e-Commerce

В системе веб-аналитики Finteza появился новый раздел e-Commerce, позволяющий контролировать множество аспектов системы продаж для проектов в сфере электронной торговли.

Теперь с Finteza можно изучать потенциальную популярность товаров и реальный объем продаж, оценивать упущенную выгоду и лояльность покупателей. Можно строить отчеты на основе 8 типов событий и 30 дополнительных параметров по отдельным товарам или покупательским корзинам.

Отчеты Finteza покажут, какие товары продаются, а какие — только просматриваются. Изучив поведение покупателей в корзине, можно узнать, на каком этапе теряются посетители, и даже какие товары они «выкладывают» перед покупкой.

В разделе e-Commerce можно строить отчеты по группам товаров, отдельным брендам или целым категориям товаров. Рассчитывать среднюю стоимость товаров и средний чек. Контролировать эффективность акций и скидок. При наличии нескольких филиалов можно смотреть отдельную аналитику для каждого, учитывая в отчетах все финансовые аспекты: налоги, платежные методы, валюты, которыми платят покупатели и т.д.

Владимир Быков, разработчик Finteza:

«Отчеты для e-Commerce в Finteza позволяют понять аудиторию: откуда она пришла, и что делает на вашем сайте в разрезе каждого товара или, например, бренда. Это поможет повысить качество сервиса, а следовательно — и конверсию».

Это первая итерация нового раздела, в дальнейшем он будет дополняться и совершенствоваться. Подробней о возможностях раздела e-Commerce можно прочитать здесь.

Напомним, в конце прошлого года в Finteza появились перфоманс-метрики по загрузке всех страниц сайта. Пользователям системы стала доступна полная информация по типам подгружаемых ресурсов.

А в середине апреля Finteza значительно упростила работу с воронками конверсий, реализовав для них специальную систему каталогов.