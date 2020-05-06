Firefox получил улучшенный менеджер паролей

Mozilla выпустила 76-ю версию браузера Firefox. Среди основных изменений в этом релизе – улучшенный менеджер паролей и обновлённый режим «картинка в картинке».

Firefox Lockwise

Теперь при попытке скопировать учётные данные со страницы «Логины и пароли» в браузере менеджер паролей попросит пользователя ввести пароль устройства. После подтверждения пароля пользователь сможет скопировать эти данные в течение 5 минут.

Ещё одним нововведением в работе Firefox Lockwise стали оповещения для «уязвимых» паролей, которые совпадают с теми, что были украдены во время известных утечек данных, а также предупреждения о взломе используемого сайта и возможной краже учётных данных.

Кроме того, генератор паролей теперь работает с большим количеством сайтов и помогает подобрать 12 случайных цифр, букв и символов, которые можно использовать в качестве пароля.

Режим «картинка в картинке»

В новой версии разработчики также улучшили режим «картинка в картинке», который используется для таких сайтов, как YouTube. Теперь по двойному клику пользователи могут открывать его на весь экран.

Среди других изменений – возможность использовать Zoom в Firefox без установки приложения на устройство.