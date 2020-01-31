Рэнд Фишкин выступил в защиту Jumpshot

Анна Бондарь -
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Глава SparkToro Рэнд Фишкин (Rand Fishkin), который регулярно использовал данные Jumpshot в анализе поисковых запросов Google и постах на тему zero-click тренда, выступил в защиту компании, которая в скором времени будет закрыта.

По его мнению, у Jumpshot отличная методология, и он готов и дальше работать с компанией.

Фишкин также добавил, что:

  • Jumpshot защищает пользователей.
  • Вклад компании в анонимные, агрегированные веб-данные создал хороший бизнес, но также был значимым для общественного блага. Даже Конгресс США ссылался на данные JS, чтобы призвать технологических гигантов к ответу за их ложь.
  • Когда пользователи устанавливают Avast, их информируют о сборе данных и просят разрешения на это. Причём дважды: соответствующий запрос также отправляется на электронную почту.

Согласно Search Engine Land, методология Jumpshot не сильно отличается от методологии других компаний, агрегирующих и перепродающих данные о поведении пользователей.

Вопрос в том, понимали ли пользователи Avast, что они входят в выборку компании. Фишкин настаивает, что Jumpshot использовал процедуру двойного согласия, а данные достаточно анонимизировались, чтобы предотвратить идентификацию пользователей (хотя это противоречит выводам PCMag).

На фоне последних новостей, связанных со скандалом с продажей данных пользователей Avast и закрытием Jumpshot, консультант по digital-маркетингу Джо Янгблад (Joe Youngblood) поднял важный вопрос: как глубоко данные Jumpshot интегрированы в те SEO-инструменты, которыми пользуются многие маркетологи?

Кроме того, инцидент с Jumpshot поднимает более масштабные вопросы, связанные со сбором данных и аналитическими инструментами, которые специалисты отрасли используют на ежедневной основе.

По мнению экспертов, после скандала вокруг Avast и Jumpshot под угрозой оказались и другие инструменты, которые также полагаются на «анонимизированные» данные, собранные при неоднозначно выраженном согласии пользователей.

Теперь всем компаниям, которые собирают и перепродают агрегированные данные, нужно тщательно подумать над тем, как они получают согласие пользователей, чтобы избежать участи Jumpshot в будущем.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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