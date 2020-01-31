Рэнд Фишкин выступил в защиту Jumpshot

Глава SparkToro Рэнд Фишкин (Rand Fishkin), который регулярно использовал данные Jumpshot в анализе поисковых запросов Google и постах на тему zero-click тренда, выступил в защиту компании, которая в скором времени будет закрыта.

По его мнению, у Jumpshot отличная методология, и он готов и дальше работать с компанией.

Jumpshot is incredibly clear. So's Avast. Many people don't understand how census data or election polling data is gathered and aggregated. That doesn't make them evil. I'm proud of Jumpshot, I'd work for or w/ them any day. You should be too! Their data & methodology are superb. — Rand Fishkin (@randfish) January 29, 2020

Фишкин также добавил, что:

Jumpshot защищает пользователей.

Вклад компании в анонимные, агрегированные веб-данные создал хороший бизнес, но также был значимым для общественного блага. Даже Конгресс США ссылался на данные JS, чтобы призвать технологических гигантов к ответу за их ложь.

Когда пользователи устанавливают Avast, их информируют о сборе данных и просят разрешения на это. Причём дважды: соответствующий запрос также отправляется на электронную почту.

Согласно Search Engine Land, методология Jumpshot не сильно отличается от методологии других компаний, агрегирующих и перепродающих данные о поведении пользователей.

Вопрос в том, понимали ли пользователи Avast, что они входят в выборку компании. Фишкин настаивает, что Jumpshot использовал процедуру двойного согласия, а данные достаточно анонимизировались, чтобы предотвратить идентификацию пользователей (хотя это противоречит выводам PCMag).

На фоне последних новостей, связанных со скандалом с продажей данных пользователей Avast и закрытием Jumpshot, консультант по digital-маркетингу Джо Янгблад (Joe Youngblood) поднял важный вопрос: как глубоко данные Jumpshot интегрированы в те SEO-инструменты, которыми пользуются многие маркетологи?

I don't KNOW if the keyword tools we use for SEO research use Jumpshot data, but I do know that I'm exporting a crap ton of keyword reports today just in case. — Joe Youngblood (@YoungbloodJoe) January 30, 2020

Кроме того, инцидент с Jumpshot поднимает более масштабные вопросы, связанные со сбором данных и аналитическими инструментами, которые специалисты отрасли используют на ежедневной основе.

По мнению экспертов, после скандала вокруг Avast и Jumpshot под угрозой оказались и другие инструменты, которые также полагаются на «анонимизированные» данные, собранные при неоднозначно выраженном согласии пользователей.

Теперь всем компаниям, которые собирают и перепродают агрегированные данные, нужно тщательно подумать над тем, как они получают согласие пользователей, чтобы избежать участи Jumpshot в будущем.