Рэнд Фишкин выступил в защиту Jumpshot

Глава SparkToro Рэнд Фишкин (Rand Fishkin), который регулярно использовал данные Jumpshot в анализе поисковых запросов Google и постах на тему zero-click тренда, выступил в защиту компании, которая в скором времени будет закрыта.
По его мнению, у Jumpshot отличная методология, и он готов и дальше работать с компанией.
Фишкин также добавил, что:
- Jumpshot защищает пользователей.
- Вклад компании в анонимные, агрегированные веб-данные создал хороший бизнес, но также был значимым для общественного блага. Даже Конгресс США ссылался на данные JS, чтобы призвать технологических гигантов к ответу за их ложь.
- Когда пользователи устанавливают Avast, их информируют о сборе данных и просят разрешения на это. Причём дважды: соответствующий запрос также отправляется на электронную почту.
Согласно Search Engine Land, методология Jumpshot не сильно отличается от методологии других компаний, агрегирующих и перепродающих данные о поведении пользователей.
Вопрос в том, понимали ли пользователи Avast, что они входят в выборку компании. Фишкин настаивает, что Jumpshot использовал процедуру двойного согласия, а данные достаточно анонимизировались, чтобы предотвратить идентификацию пользователей (хотя это противоречит выводам PCMag).
На фоне последних новостей, связанных со скандалом с продажей данных пользователей Avast и закрытием Jumpshot, консультант по digital-маркетингу Джо Янгблад (Joe Youngblood) поднял важный вопрос: как глубоко данные Jumpshot интегрированы в те SEO-инструменты, которыми пользуются многие маркетологи?
Кроме того, инцидент с Jumpshot поднимает более масштабные вопросы, связанные со сбором данных и аналитическими инструментами, которые специалисты отрасли используют на ежедневной основе.
По мнению экспертов, после скандала вокруг Avast и Jumpshot под угрозой оказались и другие инструменты, которые также полагаются на «анонимизированные» данные, собранные при неоднозначно выраженном согласии пользователей.
Теперь всем компаниям, которые собирают и перепродают агрегированные данные, нужно тщательно подумать над тем, как они получают согласие пользователей, чтобы избежать участи Jumpshot в будущем.
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