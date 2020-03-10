2,9% зарегистрированных самозанятых в России занимаются маркетингом и рекламой

Оксана Мамчуева -
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Маркетинг и реклама вошли в топ-5 самых популярных видов деятельности самозанятых в России. Услуги по маркетингу и рекламе оказывают 2,9% самозанятых, в рейтинге они занимают пятое место по популярности. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, первое место среди самых популярных видов деятельности заняла перевозка пассажиров, которой занимаются 16,5% самозанятых пользователей приложения «Мой налог». 

На втором месте — сдача квартир в аренду (5,1%), на третьем — строительство (4,8%), и на четвертом — репетиторство (3,1%). Средняя стоимость подобных услуг составляет 1050 рублей.

Напомним, эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых стартовал в январе 2019 года в в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. 

К началу августа 2019 года в качестве самозанятых в приложении «Мой налог» зарегистрировались 162 тысячи человек. Они перечислили в бюджет порядка 350 млн рублей, что составило около 2,2 тысячи рублей с человека.

В 2020 году к эксперименту подключились еще 19 субъектов РФ. В феврале в России было зарегистрировано 465 тыс. самозанятых. 

ФНС уточняет, что пока не идет речь о разработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента. Налоговая служба рассчитывает на то, что граждане сами захотят регистрироваться, увидев, насколько экологичные условия им предлагает государство.

ИСТОЧНИКAdindex
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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