2,9% зарегистрированных самозанятых в России занимаются маркетингом и рекламой

Маркетинг и реклама вошли в топ-5 самых популярных видов деятельности самозанятых в России. Услуги по маркетингу и рекламе оказывают 2,9% самозанятых, в рейтинге они занимают пятое место по популярности.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, первое место среди самых популярных видов деятельности заняла перевозка пассажиров, которой занимаются 16,5% самозанятых пользователей приложения «Мой налог».

На втором месте — сдача квартир в аренду (5,1%), на третьем — строительство (4,8%), и на четвертом — репетиторство (3,1%). Средняя стоимость подобных услуг составляет 1050 рублей.

Напомним, эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых стартовал в январе 2019 года в в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан.

К началу августа 2019 года в качестве самозанятых в приложении «Мой налог» зарегистрировались 162 тысячи человек. Они перечислили в бюджет порядка 350 млн рублей, что составило около 2,2 тысячи рублей с человека.

В 2020 году к эксперименту подключились еще 19 субъектов РФ. В феврале в России было зарегистрировано 465 тыс. самозанятых.

ФНС уточняет, что пока не идет речь о разработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента. Налоговая служба рассчитывает на то, что граждане сами захотят регистрироваться, увидев, насколько экологичные условия им предлагает государство.

