22% россиян никогда не пользовались интернетом

Каждый пятый россиянин (22%) никогда не пользовался интернетом, а 2% жителей РФ в последний раз выходили в сеть более года назад. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение (ФОМ).

На вопрос, когда вы последний раз пользовались интернетом, 69% респондентов ответили, что в последние сутки, 4% — в последнюю неделю, 1% — в последний месяц, 1% — в последние три месяца, 1% — в последние полгода, 2% — более года назад и 22% не пользовались интернетом никогда.

По данным опроса, 51% опрошенных пользуются дома и домашним, и мобильным интернетом, 27% — только мобильным и 21% — только домашним, 1% — не пользуются интернетом дома.

Исследователи фонда выяснили, что интернет россиянам нужен, чтобы знать новости, быть в курсе событий (41%), получать полезную, нужную информацию (35%), общаться (28%), работать (25%), смотреть фильмы и передачи (17%), учиться (17%), сидеть в соцсетях (16%), развлекаться (13%), играть в интернет-игры (6%), расширять кругозор (5%) и другое.

По мнению россиян, для собственных нужд и интереса они проводят в интернете столько времени, сколько нужно (73%), слишком много (17%), слишком мало (8%). За последние месяц-два 27% россиян стали проводить в интернете больше времени, 9% — меньше, у 63% ничего не изменилось.

Всероссийский телефонный опрос проводился 15-17 мая среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Отметим, что проведенное в январе исследование медиаагентства UM (входит в рекламную группу АДВ) показало, что интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам. Эксперты считают, что снижение доверия среди российской аудитории в целом могло наступить из-за перенасыщения рынка большим количеством некачественных псевдонативных интеграций.