Несмотря на ограничения: какие достопримечательности фотографировали россияне во время карантина

За время самоизоляции, несмотря на ограничения, некоторые россияне все же выходили на прогулки, а некоторые даже отправлялись в другие города и страны. Облако Mail.ru с помощью технологии компьютерного зрения выяснило, ради каких достопримечательностей пользователи нарушали режим.

Исследование показало, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество фотографий пользователей сократилось на 91%. Такое падение можно объяснить тем, что россияне все же прислушивались к рекомендациям властей и оставались дома. Однако нашлись и те, кто несмотря на введенные ограничения, все же оказались за рубежом, гуляли по улицам и делали фотографии местных достопримечательностей.

Так самыми фотогеничными локациями за границей, в которых пользователи сервиса делали снимки чаще всего, стали Стамбул, остров Бали, Нью-Йорк и Вена.

Что касается российских городов, то самым неосмотрительным можно назвать Санкт-Петербург. Жители северной столицы фотографировали местные красоты на 54% больше следующих за ними москвичей. Интересно, что среди привычных популярных локаций, таких как Дворцовая Площадь, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и Казанский Собор, за время самоизоляции многие посетили Кронштадт — город-порт также попал в топ самых часто фотографируемых.

В Москве самыми фотографируемыми местами стали Кремль и Красная площадь, Храм Василия Блаженного. МГУ им. Ломоносова и ГУМ неожиданно вырвались вперед и обошли Большой Театр и Останкинскую Телебашню.

В других городах результаты исследования популярных достопримечательностей не преподнесли сюрпризов. Так в Нижнем Новгороде пользовалась популярностью Чкаловская лестница, в соседней Казани — мечеть «Кул-Шариф», Храм всех религий и Дворец Земледельцев. В Волгограде фотографировали Мамаев курган и скульптуру «Родина-мать», в курортном Сочи — Красную Поляну и и Розу Хутор, в Севастополе — Памятник затопленным кораблям. Среди достопримечательностей Екатеринбурга самыми фотогеничными пользователи сочли бизнес-центр «Высоцкий» и Храм на Крови.

Исследование проводилось с 15 марта 2020 по 14 мая 2020 с помощью технологии компьютерного зрения Облака Mail.ru.

Отметим, в прошлом году сервис Облако Mail.ru вошел в список мобильных приложений в Google Play, которые быстрее всех устраняют киберугрозы. Почта и Облако Mail.ru стали единственными российскими сервисами, вошедшими в топ-20 списка.

