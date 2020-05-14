Во Франции обязали соцсети удалять криминальный контент в течение часа

Во Франции приняли закон, согласно которому социальные сети должны удалять криминальный контент со своих платформ в течение часа после публикации. В противном случае им грозит крупный штраф. Об этом сообщает Reuters.

Столь жёсткое требование коснулось двух групп контента: публикаций связанных с терроризмом и педофилией.

Максимальный размер штрафа составляет 4% от глобального оборота компании.

Другой «явно незаконный» контент соцсети должны удалять в течение 24 часов.

Власти Франции надеются, что новые правила позволят сократить количество недопустимого контента на социальных платформах.