Во Франции обязали соцсети удалять криминальный контент в течение часа

Анна Бондарь -
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Во Франции приняли закон, согласно которому социальные сети должны удалять криминальный контент со своих платформ в течение часа после публикации. В противном случае им грозит крупный штраф. Об этом сообщает Reuters.

Столь жёсткое требование коснулось двух групп контента: публикаций связанных с терроризмом и педофилией.

Максимальный размер штрафа составляет 4% от глобального оборота компании.

Другой «явно незаконный» контент соцсети должны удалять в течение 24 часов.

Власти Франции надеются, что новые правила позволят сократить количество недопустимого контента на социальных платформах.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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