Во Франции обязали Google платить новостным издателям за контент

Анна Бондарь -
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Регулятор по вопросам конкуренции Франции постановил, что Google должен платить местным новостным агентствам и издателям за повторное использование их контента в результатах поиска. Об этом сообщает Bloomberg.

Регулятор дал Google три месяца на то, чтобы договориться с издателями об условиях такого сотрудничества.

«Практики Google нанесли серьёзный ущерб сектору прессы, в то время как экономическое положение издателей и информационных агентств и так нестабильно», — говорится в заявлении Autorite de la Concurrence.

В компании в свою очередь отметили, что намерены соблюдать постановление регулятора, и уже начали переговоры с издательскими группами.

По данным Autorite de la Concurrence , поисковые системы, такие как Google, обеспечивают от 26% до 90% трафика на новостные сайты.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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