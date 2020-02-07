Франция оштрафовала Apple на €25 млн из-за замедления работы устаревших iPhone

Генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством DGCCRF оштрафовал Apple на €25 млн ($27 млн). Основанием послужил тот факт, что компания не предупредила пользователей о том, что после обновления iOS старые модели iPhone будут работать медленнее.

Прокуратура Парижа начала расследование 5 января 2018 года после жалоб пользователей. Речь идет об обновлениях, которые вышли в 2017 году — iOS 10.2.1 и 11.2. Они замедляют работу моделей со старыми аккумуляторами, таких как iPhone 6, SE и 7, в определенных условиях, например, на холоде. Из-за этого владельцам смартфонов пришлось покупать новые устройства или менять батареи, утверждают французские власти.

Apple не стала оспаривать штраф и согласилась выпустить заявление о ситуации на своем сайте в течение месяца.

Отметим, что 1 февраля Apple приняла решение о временном закрытии офисов, а также магазинов и контактных центров в Китае. Они не будут работать до 9 февраля.