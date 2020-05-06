Российские операторы и телеканалы не могут договориться насчет бесплатного доступа к сайтам

Российские операторы связи и телеканалы не могут договориться об условиях реализации проекта по бесплатному доступу к сайтам. Операторы жалуются на отсутствие полного списка IP-адресов, доступ к которым не должен тарифицироваться, а телеканалы — на отсутствие технических требований к сайтам без видео, которые им пришлось создавать к 6 мая по инициативе чиновников.

К 6 мая всем представителям телевизионной сферы пришлось создавать текстовые версии сайтов, однако многие представители каналов признавались, что им невыгодно делать это. О создании сайтов с текстами уже отчитались Первый канал, Звезда, ТНТ и ТВ-3, Пятница, ВГТРК.

При этом некоторые каналы вовсе отказались делать такие версии сайтов. Об этом заявила «Национальная медиа группа», в которую входят Рен ТВ, Пятый канал и СТС Медиа.

Не разделяют эту инициативу и представители социальных сетей. Только Mail.ru Group заявила о подготовке сайтов ВКонтакте и Одноклассники без видео, Яндекс о таком намерении не сообщал.

По словам гендиректора Института исследования интернета Карена Казаряна, телеканалы и интернет-ресурсы до сих пор не понимают, какие требования должны предъявляться к облегченным версиям сайтов и как технологически предоставлять к ним доступ. По его словам, Роскомнадзор предлагал создать сеть доставки контента (CDN), где бы располагались облегченные версии сайтов, но для такой инфраструктуры потребуется дополнительное финансирование.

Напомним, что всего в перечень социально значимых сайтов попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета Ростелекома, МТС, Вымпелкома, МегаФона и ЭР Телекома.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ ранее оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей, в них в том числе входили и расходы на «лайт-версии» сайтов.