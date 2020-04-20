Google Ad Manager отменит плату за показ объявлений для новостных издателей

Google объявил о новой инициативе, призванной поддержать новостных издателей, публикующих оригинальные материалы, в период эпидемии COVID-19.

Так, компания решил на пять месяцев отказаться от платы за показ объявлений в Ad Manager для новостных издателей по всему миру.

Те СМИ, которые отвечают требованиям Google, в ближайшие дни получат более подробную информацию о новой программе и о том, что они могут увидеть в своих счетах.

Напомним, что Google Менеджер рекламы (Ad Manager) – это платформа управления рекламой для крупных издателей с большим объёмом прямых продаж.

Менеджер рекламы предлагает широкие возможности управления и поддерживает несколько рекламных сетей, включая AdSense, Ad Exchange и сторонние сети.