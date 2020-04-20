Google Ad Manager отменит плату за показ объявлений для новостных издателей

Анна Бондарь -
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Google объявил о новой инициативе, призванной поддержать новостных издателей, публикующих оригинальные материалы, в период эпидемии COVID-19.

Так, компания решил на пять месяцев отказаться от платы за показ объявлений в Ad Manager для новостных издателей по всему миру.

Те СМИ, которые отвечают требованиям Google, в ближайшие дни получат более подробную информацию о новой программе и о том, что они могут увидеть в своих счетах.

Напомним, что Google Менеджер рекламы (Ad Manager) – это платформа управления рекламой для крупных издателей с большим объёмом прямых продаж.

Менеджер рекламы предлагает широкие возможности управления и поддерживает несколько рекламных сетей, включая AdSense, Ad Exchange и сторонние сети.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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