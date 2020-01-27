Фриланс в России продолжает набирать обороты. Согласно исследованию платформы Freelancehunt.ru, самым востребованным направлением на фрилансе остается программирование. Почти половина всех заказов посвящены веб-разработке и созданию приложений. Российский бизнес продолжает усиливать позиции в онлайне, поэтому и средств на конкурентоспособность предприниматели не жалеют. У программистов сосредоточено 56% от всех бюджетов на фрилансе.

На втором месте по количеству опубликованных проектов от клиентов находятся дизайнеры. Помимо дизайна сайтов от фрилансеров ждут разработку полиграфического дизайна и отрисовку баннеров.

Гонорары в этой категории из расчета за проект скромнее, чем у программистов, в 4-5 раз. Только 10% от совокупного бюджета всех категорий приходится на дизайнеров. Копирайтеры согласно количеству запросов находятся на третьем месте. Им заказывают написание продающих текстов, рекламных статей и редактуру материалов.

У самих фрилансеров наиболее популярной профессией уже несколько лет является дизайн. В этой категории представлено больше всего исполнителей, готовых выполнить работу.

Самые конкурентные позиции — это создание логотипов и макетов визиток, а также обработка фото. Количество программистов за 2019 г. увеличилось на 6%. Чаще всего исполнители создают приложения на языках PHP и Javascript. Копирайтеров в прошлом году убавилось на 9%. Среди популярных услуг — написание рефератов, курсовых и дипломов. Немало среди фрилансеров и творческих личностей – несколько тысяч россиян пишут стихи и песни.

Предложение на рынке фриланса пока не успевает за формирующимся спросом, резюмируют эксперты Freelancehunt.

«Востребованность программистов объясняется тем, что для бизнеса выгоднее обратиться к удаленному специалисту, поскольку держать разработчика в штате довольно дорого. Зарплата профессионального программиста стартует от 2 000 долларов, — говорят аналитики платформы. — Несмотря на востребованность, фрилансеры пока неохотно осваивают программирование из-за сложности направления. Языков программирования много, а код без специальных знаний не напишешь. Для российских фрилансеров проще заниматься более привычными текстами и дизайном».

Совокупный бюджет, который в 2019 году потратили заказчики фриланс-услуг в России, составляет более 4 млрд рублей. Традиционно рост рабочей активности наблюдался во второй половине года, а наиболее пиковым месяцем стал октябрь: общий бюджет опубликованных проектов на российских сервисах перевалил за 460 млн рублей. В среднем стоимость одного проекта составляет около 7,5 тысяч рублей, хотя еще год назад эта цифра была на 17% меньше.