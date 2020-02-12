FTC проверит все сделки Big Tech по покупке стартапов за 10 лет

Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила, что проверит все сделки Facebook, Amazon, Apple и Facebook по покупке стартапов за последние 10 лет. Регулятор хочет посмотреть, не были ли какие-либо из этих приобретений «антиконкурентными».

Как правило, когда слияния и поглощения попадают под определённый денежный порог, то компании должны уведомлять FTC о намерении совершить такие сделки, а регулятор проверяет их на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Однако многие мелкие или менее значимые приобретения выходят за рамки этих правил отчётности в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино (HSR). Таким образом, они освобождаются от требования об уведомлении.

Новое расследование FTC проводится параллельно с антимонопольными делами в отношении тех же компаний со стороны Департамента юстиции США (DOJ) и прокуроров штатов, однако между собой все эти инициативы никак не скоординированы.

По мнению экспертов, есть вероятность, что в будущем FTC может обязать компании уведомлять обо всех приобретениях во избежание дальнейших антимонопольных расследований – независимо от размера и рыночной стоимости покупаемого стартапа.