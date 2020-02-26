Facebook запретил рекламу средств для профилактики и лечения коронавируса

Facebook начал борьбу с теми недобросовестными рекламодателями, которые пытаются заработать на дезинформации, связанной с коронавирусом (COVID-19).

Так, компания ужесточила свои правила в отношении рекламы, в которой упоминается коронавирус. В частности, Facebook теперь будет блокировать те объявления, в которых продвигаются средства для профилактики и лечения COVID-19.

Компания также активно борется с фейковым контентом на тему коронавируса, привлекая к его проверке партнёров по фактчекингу.

В конце января соцсеть заявила, что предприняла дополнительные шаги в этом направлении. Так, она начала удалять фейковую информацию об эпидемии COVID-19, которая была помечена ведущими мировыми организациями в области здравоохранения и местными органами в этой сфере как несущая потенциальную угрозу для населения.

Напомним, что ранее в этом месяце компания Apple предупредила инвесторов о падении продаж в связи с эпидемией коронавируса в Китае.