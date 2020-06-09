В консоли администратора G Suite появилось несколько улучшений

Команда G Suite объявила о нескольких обновлениях в интерфейсе консоли администратора.

Основные изменения:

Оптимизирована страница доступа клиента API

Разработчики создали более простое представление для всех приложений, которые авторизованы для делегирования прав на уровне домена, и всех авторизованных областей, с информацией об учётной записи службы и названии приложения.

Подробнее о том, как управлять доступом к G Suite API, используя делегирование доступа к данным в домене, можно прочитать здесь.

Улучшены и расширены настройки приложений G Suite Marketplace (GSM)

Разработчики обновили интерфейс нескольких страниц, включая Admin console > Apps > G Suite Marketplace whitelist, Admin console > Apps > Settings for G Suite Marketplace apps и Admin console > Apps > Domain install G Suite Marketplace apps.

Также было реализовано несколько функциональных обновлений, среди которых — новый статус «partially approved» для приложений на странице Domain install G Suite Marketplace apps.

Подробнее о том , как управлять приложениями из каталога G Suite Marketplace, можно узнать здесь.



Упрощено управление назначениями ролей

Ещё одним нововведением стало обновление той зоны, где можно просматривать, создавать и назначать различные роли пользователям.



Справочное руководство по ролям администраторов доступно по ссылке.

Создан новый интерфейс для управления доменами

Интерфейс этого раздела теперь выглядит так:

Руководство по добавлению доменов и управлению ими доступно здесь.

Обновлён интерфейс Инструмента переноса для пользователей с аккаунтами без управления

В новом интерфейсе стало проще переключаться между аккаунтами без управления и управляемыми аккаунтами; видеть и отфильтровывать пользователей с личными аккаунтами Google, а также предлагать им перенести личный аккаунт в управляемый аккаунт организации.

Подробнее об этих улучшениях в консоли администратора можно прочитать в блоге G Suite.

Обновление уже запущено для всех пользователей сервиса.