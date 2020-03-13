G Suite обновил UI для управления доменами в консоли администратора

Команда G Suite обновила интерфейс, который используется для управления доменами в консоли администратора.

Теперь при переходе в этот раздел (Консоль администратора > Домены > Управление доменами) можно будет увидеть следующие изменения:

Обновлённый UI c более полной информацией по каждому домену, с указанием его типа и статуса.

Новые сгруппированные кнопки, с помощью которых легче найти и выбрать нужное действие – подтвердить домен, изменить основной домен, настроить записи MX и т.д.

Новая боковая панель с информацией о доменах, приобретённых через Google, которая позволяет быстро просматривать и управлять обновлениями и дополнительными настройками DNS.

Старый интерфейс

Новый интерфейс

Обновление запускается постепенно и станет доступно всем пользователям G Suite в ближайшие две недели.

Подробнее о добавлении доменов и управлении ими можно прочитать в Справке.