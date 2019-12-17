В работе Google Analytics произошёл масштабный сбой

Около 13 часов назад пользователи Google Analytics заметили нарушения в работе сервиса. В частности, он перестал отображать актуальный трафик и другие показатели.

В обсуждении на форуме Google Analytics Help пользователи жалуются на резкое снижение количества пользователей в отчётах, повышение показателя отказов и другие проблемы, указывающие на возможные сбои в работе сервиса.

Ниже — несколько скриншотов от участников обсуждения:

При этом, как отметил один из пользователей, инженеры Google в курсе этой проблемы и уже работают над её решением.

Сообщения на эту тему также появились в Twitter:

@googleanalytics Are you guys currently experiencing a glitch? My analytics are abnormally low for this time of day and other bloggers are experiencing the same thing. My real-time vs my sessions aren't matching up. Please help! — Genevieve (@FittyFoodie) December 16, 2019

Hi! Is Google Analytics down today?? I’ve checked 3 sites that have misleading data… Started at 4 pm brasilia time zone (Brazil). Thanks! — nathanmedeiros99@gmail.com (@nathanm12388891) December 17, 2019

Our real time is working fine but the overall sessions are definitely missing data. — Charbel Barker (@MyLatinaTable) December 16, 2019

Yeah there is some technical error — Imran (@imranklgl) December 17, 2019

@googleanalytics @googlewmc there's something wrong with the analytics app, not showing exact number of users. Could you please clarify the issue? pic.twitter.com/863bWM1nWd — Shukrant Tanwar (@realshukrant) December 17, 2019

По данным Search Engine Roundtable, эта тема также обсуждается на форумах Black Hat World, WebmasterWorld и Local Search.

Судя по сообщениям пользователей, проблемы в работе сервиса наблюдаются в разных странах, включая США, Индию, Бразилию, Турцию и другие.

Похоже, что сбой повлиял на работу Google Analytics по всему миру.