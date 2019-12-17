В работе Google Analytics произошёл масштабный сбой

Анна Бондарь -
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Около 13 часов назад пользователи Google Analytics заметили нарушения в работе сервиса. В частности, он перестал отображать актуальный трафик и другие показатели.

В обсуждении на форуме Google Analytics Help пользователи жалуются на резкое снижение количества пользователей в отчётах, повышение показателя отказов и другие проблемы, указывающие на возможные сбои в работе сервиса.

Ниже — несколько скриншотов от участников обсуждения:

При этом, как отметил один из пользователей, инженеры Google в курсе этой проблемы и уже работают над её решением.

Сообщения на эту тему также появились в Twitter:

По данным Search Engine Roundtable, эта тема также обсуждается на форумах Black Hat WorldWebmasterWorld и Local Search.

Судя по сообщениям пользователей, проблемы в работе сервиса наблюдаются в разных странах, включая США, Индию, Бразилию, Турцию и другие.

Похоже, что сбой повлиял на работу Google Analytics по всему миру.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Александр

Сегодня заходил в Гугл панель, у меня вроде бы всё нормально отображается. Надо будет сейчас ещё разок проверить.

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20 часов назад