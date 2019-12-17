В работе Google Analytics произошёл масштабный сбой

Около 13 часов назад пользователи Google Analytics заметили нарушения в работе сервиса. В частности, он перестал отображать актуальный трафик и другие показатели.
В обсуждении на форуме Google Analytics Help пользователи жалуются на резкое снижение количества пользователей в отчётах, повышение показателя отказов и другие проблемы, указывающие на возможные сбои в работе сервиса.
Ниже — несколько скриншотов от участников обсуждения:
При этом, как отметил один из пользователей, инженеры Google в курсе этой проблемы и уже работают над её решением.
Сообщения на эту тему также появились в Twitter:
По данным Search Engine Roundtable, эта тема также обсуждается на форумах Black Hat World, WebmasterWorld и Local Search.
Судя по сообщениям пользователей, проблемы в работе сервиса наблюдаются в разных странах, включая США, Индию, Бразилию, Турцию и другие.
Похоже, что сбой повлиял на работу Google Analytics по всему миру.
Сегодня заходил в Гугл панель, у меня вроде бы всё нормально отображается. Надо будет сейчас ещё разок проверить.