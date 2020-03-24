Последние обновления в Google Analytics

Ранее в этом месяце в Google Analytics появилось два обновления: сохранение истории поиска и новая функция «Edit in Analysis» в модуле «Анализ» для ресурсов App + Web.

История поиска

Google Analytics начал сохранять поисковую историю для лучшей персонализации результатов поиска.

Чтобы просмотреть историю, нужно открыть раздел «Администратор», перейти в столбец «Ресурс» и нажать на «Analytics Intelligence Search History».

Удалять историю по ресурсу (частично или полностью) смогут пользователи с разрешением на внесение изменений.

Edit in Analysis

Новая функция «Edit in Analysis» в модуле «Analysis» для ресурсов App + Web упрощает внесение изменений в отчёты без необходимости перестраивать их.

Чтобы внести правку или изменение в любой отчёт Exploration — например, разбить данные по большему числу параметров или посмотреть на другие сегменты аудитории — нужно выбрать пункт «Edit in Analysis» на панели настроек, которая выводится при нажатии на значок редактирования в верхней части отчёта.

Напомним, что ранее Google Analytics запустил когортный анализ для ресурсов App + Web.