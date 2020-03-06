Google Ads значительно обновил раздел с отчётами по атрибуции

Google Ads запустил переработанную версию раздела с отчётами по атрибуции. Сервис также изменил название этого раздела с «Атрибуции в поисковой сети» на просто «Атрибуцию».

Обзорная страница

Теперь карточки на этой странице имеют другое оформление. Ниже — старая и новая версия UI:

Старый интерфейс

Новый интерфейс

В Google отметили, что все компании разные, поэтому отчёты охватывают широкий спектр данных – от самых частых последовательностей взаимодействий с рекламой, которые приводят к конверсии, до того, какая ценность присваивается каждой интеракции на этом пути.

Навигация

Из карточек на обзорной странице и меню слева рекламодатели могут перейти в отчёты «Основные последовательности» (Top path), «Ассоциированные конверсии» (Assisted conversions), Path metrics и «Моделирование атрибуции» (Model comparison).

Диаграмм, которые позволяли бы отслеживать изменения с течением времени, здесь больше нет.

Google Ads также переместил некоторые данные в другие места. Так, например, сведения по времени до конверсии теперь доступны в отчёте Path metrics.

В целом обновление было призвано облегчить нахождение нужной информации и навигацию между отчётами. Но перемещение тех данных, которые использовали рекламодатели, затрудняет их нахождение, вызывает некоторую путаницу и требует времени, чтобы сориентироваться в новом интерфейсе.

При желании рекламодатели могут вернуться к предыдущей версии отчётов, нажав на соответствующую ссылку в меню «Инструменты».