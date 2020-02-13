Google Ads добавил аннотации для изменений в кампаниях, с помощью которых рекламодателям будет проще отследить как те или иные обновления повлияли на эффективность объявлений.

Например, рекламодатель заметил спад в конверсиях по одной из активных кампаний. Теперь в отчёте по истории изменений можно навести курсор на маркеры на диаграмме эффективности, чтобы получить больше информации об изменениях, внесённых в заданный период времени.

При нажатии на ссылки на этих карточках рекламодатели смогут фильтровать таблицы истории изменений, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Под диаграммой эффективности сервис также покажет изменения по списку аудитории, цели оптимизации и компонентам объявлений (только для кампаний для приложений), чтобы рекламодателям было проще определить тип изменений.

Напомним, что в декабре Google Ads добавил объяснения для изменений в эффективности рекламы.