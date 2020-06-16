Google Ads вводит запрет на кликбейтную рекламу

Google Ads сообщил о добавлении новых правил, которые коснуться кликбейтной рекламы. Они вступят в силу в июле 2020 года.
Речь идёт об объявлениях, в которых для привлечения трафика используется тактика кликбейта, шокирующий текст или изображения.
После ввода новых правил в Google Ads будут запрещены:
- Объявления, в которых для получения трафика используется кликбейтный контент, шокирующий текст или изображения. Например, использование фраз типа «Нажмите, чтобы узнать», «Вы ни за что не поверите» и т.п., которые побуждают пользователя нажать на объявление;
- Объявления, в которых упоминаются неприятные события, например смерть, несчастные случаи, болезни, арест или банкротство, которые должны вызывать страх, чувство вины или другие сильные отрицательные эмоции и побуждать пользователя к немедленным действиям.
Подробнее об этом обновлении можно прочитать в Центре правил Google Ads.
Напомним, что в этом месяце сервис также начнёт приостанавливать аккаунты за нарушения.
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