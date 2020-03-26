Google Ads поделился советами на период вспышки COVID-19

Команда Google Ads поделилась с рекламодателями советами о том, как адаптироваться к текущим рыночным условиям и пережить сложный период, связанный с эпидемией COVID-19.

Оцените свои объявления:

Учитывайте контекст и тон сообщения . Выбирая формулировки, думайте о своей аудитории и о том, как эти фразы могут быть восприняты. Будьте осторожны с двойным значением слов, таких как «защита», «проверка», «профилактика» или «вирус».

. Выбирая формулировки, думайте о своей аудитории и о том, как эти фразы могут быть восприняты. Будьте осторожны с двойным значением слов, таких как «защита», «проверка», «профилактика» или «вирус». Подумайте, полезно ли ваше сообщение . Например, при необходимости измените свои объявления, чтобы клиенты знали, предлагаете ли вы такие услуги, как доставка или возможность забрать товар в магазине. Проверьте параметры и примерное время доставки, чтобы точно отразить свои возможности.

. Например, при необходимости измените свои объявления, чтобы клиенты знали, предлагаете ли вы такие услуги, как доставка или возможность забрать товар в магазине. Проверьте параметры и примерное время доставки, чтобы точно отразить свои возможности. Тщательно проанализируйте элементы объявления . Например, подумайте о целесообразности изображений или видео, которые показывают большие скопления людей или взаимодействие между ними. Учитывайте тон ваших заголовков, описаний и целевых страниц.

. Например, подумайте о целесообразности изображений или видео, которые показывают большие скопления людей или взаимодействие между ними. Учитывайте тон ваших заголовков, описаний и целевых страниц. Проактивно сообщайте об изменениях в работе. Если часы работы компании изменились, отредактируйте свой профиль в Google Мой бизнес и обновите объявления, чтобы клиенты знали, как вы работаете.

Адаптируйтесь к меняющимся рыночным условиям:

Следите за изменениями на локальных рынках . Используйте Google Trends, чтобы понять контекст и настроения потребителей.

. Используйте Google Trends, чтобы понять контекст и настроения потребителей. Проверяйте свои показатели эффективности и будьте готовы к внесению изменений . Например, значительные изменения в коэффициентах конверсии могут потребовать внесения корректировок в стратегии назначения ставок.

. Например, значительные изменения в коэффициентах конверсии могут потребовать внесения корректировок в стратегии назначения ставок. Приостанавливайте группы объявлений или объявления при необходимости . Следите за изменениями спроса на товары и услуги и вносите соответствующие корректировки.

. Следите за изменениями спроса на товары и услуги и вносите соответствующие корректировки. Используйте те инструменты, которые помогают адаптироваться. Чтобы оперативно реагировать на изменения в кампаниях, можно использовать мобильное приложение Google Ads.

Напомним, что ранее Google Ads и Google My Business предупредили об ограничениях в работе служб поддержки в связи с эпидемией коронавируса.