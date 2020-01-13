Google Ads тестирует пользовательские параметры

Зарубежные специалисты заметили, что Google Ads тестирует Custom Dimensions (пользовательские параметры) в кампаниях.
В прошлом году эта функция тестировалась в Испании, теперь её начали видеть отдельные рекламодатели в Великобритании.
В Google Ads пользовательские параметры позволяют добавлять в кампании дополнительную информацию (аннотации), чтобы можно было создавать отчёты по категориям и подкатегориям в соответствии со структурой бизнеса и его целями.
Custom Dimensions можно использовать для:
- добавления аннотаций, отображающих основные категории бизнеса или маркетинговой стратегии;
- аннотаций, которые подразумевают несколько уровней иерархических отношений;
- структурирования аннотаций.
Рекламодатели также могут добавить столбец Custom Dimension в отчёт и применить фильтр, а также, чтобы сразу видеть, какие кампании пока не связаны с этим параметром.
Новая функция запущена в бета-режиме и пока доступна не всем рекламодателям.
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