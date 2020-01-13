Google Ads тестирует пользовательские параметры

Зарубежные специалисты заметили, что Google Ads тестирует Custom Dimensions (пользовательские параметры) в кампаниях.

GOOGLE ADS: Custom Dimensions (BETA) just starting to appear in my UK accounts.



Use custom dimensions for:



➼ Long term annotations that reflect key categories of your business or marketing strategy.#ppcchat #ppc @GinnyMarvin @mattgsouthern pic.twitter.com/Txyd2Kj1hs — Steven Johns (@stevenjohns21) January 10, 2020

В прошлом году эта функция тестировалась в Испании, теперь её начали видеть отдельные рекламодатели в Великобритании.

В Google Ads пользовательские параметры позволяют добавлять в кампании дополнительную информацию (аннотации), чтобы можно было создавать отчёты по категориям и подкатегориям в соответствии со структурой бизнеса и его целями.

Custom Dimensions можно использовать для:

добавления аннотаций, отображающих основные категории бизнеса или маркетинговой стратегии;

аннотаций, которые подразумевают несколько уровней иерархических отношений;

структурирования аннотаций.

Рекламодатели также могут добавить столбец Custom Dimension в отчёт и применить фильтр, а также, чтобы сразу видеть, какие кампании пока не связаны с этим параметром.

Новая функция запущена в бета-режиме и пока доступна не всем рекламодателям.