Google Ads тестирует пользовательские параметры

Анна Бондарь -
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Зарубежные специалисты заметили, что Google Ads тестирует Custom Dimensions (пользовательские параметры) в кампаниях.

В прошлом году эта функция тестировалась в Испании, теперь её начали видеть отдельные рекламодатели в Великобритании.

В Google Ads пользовательские параметры позволяют добавлять в кампании дополнительную информацию (аннотации), чтобы можно было создавать отчёты по категориям и подкатегориям в соответствии со структурой бизнеса и его целями.

Custom Dimensions можно использовать для:

  • добавления аннотаций, отображающих основные категории бизнеса или маркетинговой стратегии;
  • аннотаций, которые подразумевают несколько уровней иерархических отношений;
  • структурирования аннотаций.

Рекламодатели также могут добавить столбец Custom Dimension в отчёт и применить фильтр, а также, чтобы сразу видеть, какие кампании пока не связаны с этим параметром.

Новая функция запущена в бета-режиме и пока доступна не всем рекламодателям.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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