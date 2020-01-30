Google Ads переведёт все кампании на равномерный показ объявлений

Google Ads анонсировал новые изменения в настройках доставки рекламы. Так, с апреля 2020 года равномерный показ объявлений станет единственной доступной опцией для всех новых медийных и видеокампаний, кампаний для приложений и рекламы отелей.

Начиная с мая 2020 года все существующие кампании в этих вертикалях, использующие ускоренный показ, будут переведены на равномерный показ.

В результате этих изменений все кампании в Google Ads будут использовать равномерный метод показа объявлений.

Напомним, что для кампаний в поисковой сети, торговых кампаний и общих бюджетов ускоренный показ объявлений недоступен с сентября 2019 года.