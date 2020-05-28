Google Ads запустил рекламу формата Discovery по всему миру

Команда Google Ads объявила, что реклама формата Discovery стала доступна для рекламодателей по всему миру.

Новый тип кампаний был запущен ещё в апреле, но официально Google объявил об этом вчера, 27 мая.

Реклама формата Discovery позволяет привлекать на сайт тех пользователей, которые наиболее склонны к покупке. Это персонализированные in-feed объявления с эффектными визуальными элементами, которые показываются на YouTube, в Gmail, рекомендациях Google (лента Google Discover) и других сервисах.

Новый тип кампаний доступен для таких целей, как «Продажи», «Потенциальные клиенты» и «Трафик сайта».

Напомним, что Google впервые представил Discovery Ads на мероприятии Marketing Live в мае 2019 года.