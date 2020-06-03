В Google Ads появились объяснения для объёмов конверсий

Google Ads позволил рекламодателям запрашивать объяснения для конверсий в поисковых кампаниях.

Раньше объяснения работали только с кликами, показами и стоимостью. Теперь они также позволяют диагностировать причины изменений в объёме конверсий.

Объяснения – это функция в Google Ads, которая помогает понять, чем вызваны существенные изменения эффективности в аккаунте, например в поисковой кампании или группе объявлений.

Напомним, что объяснения были запущены в декабре 2019 года. На данный момент эта функция находится на стадии бета-тестирования.

Добавим также, что ранее на этой неделе Google Ads представил функцию уточнения запросов в Планировщике ключевых слов.