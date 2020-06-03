В Google Ads появились объяснения для объёмов конверсий

Анна Бондарь -
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Google Ads позволил рекламодателям запрашивать объяснения для конверсий в поисковых кампаниях.

Раньше объяснения работали только с кликами, показами и стоимостью. Теперь они также позволяют диагностировать причины изменений в объёме конверсий.

Объяснения – это функция в Google Ads, которая помогает понять, чем вызваны существенные изменения эффективности в аккаунте, например в поисковой кампании или группе объявлений.

Напомним, что объяснения были запущены в декабре 2019 года. На данный момент эта функция находится на стадии бета-тестирования.

Добавим также, что ранее на этой неделе Google Ads представил функцию уточнения запросов в Планировщике ключевых слов.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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