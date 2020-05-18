Google Ads откажется от объявлений-галерей в пользу Image Extensions

Google Ads решил отказаться от объявлений-галерей, представленных в прошлом году, в пользу Image Extensions.

Google сообщил тем рекламодателям, которые участвовали в бета-тестировании нового формата, что начиная с августа он будет переведён в разряд устаревших.

Gallery Ads представляли собой набор изображений, которые можно пролистывать. Этот формат хорошо работал для автоиндустрии, но в других отраслях не получил особого распространения.

Что касается Image Extensions, то они — в отличие от объявлений-галерей — имеют намного более низкий порог для входа.

О том, что Google тестирует новое расширение для поисковых объявлений, стало известно в ноябре 2019 года. На сегодняшний день Image Extensions по-прежнему находятся на стадии закрытой беты.

Эти изображения отображаются справа от текстовых объявлений в SERP:

Как и объявления-галереи, Image Extensions можно было использовать только на мобильных устройствах, но недавно Google начал тестировать их и на десктоп-устройствах.

Google также тестирует динамические расширения изображений (Dynamic Image Extensions). В этом случае рекламная система автоматически выбирает подходящие картинки на сайтах рекламодателей.