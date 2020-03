Google Ads и GMB предупредили об ограничении работы служб поддержки

Google Ads и Google Мой бизнес добавили в свои справочные центры оповещения об ограничении работы служб поддержки в связи со вспышкой коронавируса.

Так, в интерфейсе Google Мой бизнес появилось следующее сообщение:

«В целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников службы поддержки Google мы ограничиваем её работу. Ожидание ответа наших специалистов может занять больше времени. Благодарим за понимание. Если вам нужна дополнительная информация по вашей проблеме, ознакомьтесь со статьями Справочного центра».

В русскоязычную версию Справочного центра Google Ads оповещение пока не добавили, а в англоязычной оно выглядит так:

«Important update: As a precautionary health measure for our phone and chat support specialists in light of COVID-19, some Google Ads support options may be unavailable or delayed. You can still reach us through the Contact Us form. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your patience. This message will be updated as the situation changes».

Согласно сообщению Google Ads, решение вопросов в чате и по телефону может быть недоступно или осуществляться с задержками. Для связи с сотрудниками службы поддержки рекомендуется использовать форму Contact Us.

Напомним, что западные аналитики прогнозируют падение расходов на рекламу в связи с коронавирусом.