Google Ads собрал все рекомендации на период пандемии в одном месте

Анна Бондарь -
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Google Ads создал информационный хаб со всеми рекомендациями по управлению кампаниями в период пандемии COVID-19. Найти его можно в Справке сервиса.

Новая страница включает два основных раздела:

  • Анализ кампаний
  • Адаптация к отраслевым изменениям

Здесь рекламодатели найдут руководства с советами и рекомендациями для ряда отраслей (розничная торговля, мобильные игры, гостиничный бизнес и ресторанный бизнес), а также разного типа кампаний.

Ознакомиться со всеми доступными ресурсами можно по ссылке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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