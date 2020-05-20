Google Ads собрал все рекомендации на период пандемии в одном месте

Google Ads создал информационный хаб со всеми рекомендациями по управлению кампаниями в период пандемии COVID-19. Найти его можно в Справке сервиса.
Новая страница включает два основных раздела:
- Анализ кампаний
- Адаптация к отраслевым изменениям
Здесь рекламодатели найдут руководства с советами и рекомендациями для ряда отраслей (розничная торговля, мобильные игры, гостиничный бизнес и ресторанный бизнес), а также разного типа кампаний.
Ознакомиться со всеми доступными ресурсами можно по ссылке.
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