Google Ads собрал все рекомендации на период пандемии в одном месте

Google Ads создал информационный хаб со всеми рекомендациями по управлению кампаниями в период пандемии COVID-19. Найти его можно в Справке сервиса.

Новая страница включает два основных раздела:

Анализ кампаний

Адаптация к отраслевым изменениям

Здесь рекламодатели найдут руководства с советами и рекомендациями для ряда отраслей (розничная торговля, мобильные игры, гостиничный бизнес и ресторанный бизнес), а также разного типа кампаний.

Ознакомиться со всеми доступными ресурсами можно по ссылке.